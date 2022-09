Fiasco du Stade de France : deux supporters de Liverpool ont mis fin à leurs jours

"Je ne peux pas donner trop de détails sur ces suicides, car des enquêtes sont en cours, si ce n'est que l'un est intervenu environ une semaine après la finale de Saint-Denis et l'autre la semaine dernière", a précisé à L'Équipe le dirigeant de la HSSA, qui chaperonne et finance, grâce aux contributions de la fondation du Liverpool FC, les thérapies de 11 témoins ayant assisté aux deux matchs et souffrant depuis détresse psychologique. "Les victimes avaient environ 52 et 63 ans et il ne fait aucun doute que, si elles ont commis cet acte irréparable, c'est parce que la dernière finale de la Ligue des champions a réactivé en elles le traumatisme de 1989, qu'elles pensaient avoir dépassé", a-t-il assuré. "Le souvenir de 1989 est revenu les hanter."