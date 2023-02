Fin de partie pour Noël Le Graët, qui démissionne de la FFF

La fin anticipée du chapitre Noël Le Graët, en retrait depuis janvier dernier, marque la fin d'une ère. L'ancien maire de Guingamp était à la tête du football français depuis 2011. Son quatrième mandat devait s'achever en 2024. Le dirigeant de 81 ans n'aura toutefois pas résisté aux derniers mois de turbulences, marqués par des accusations de harcèlement, une mission d'audit accablante de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), et plusieurs sorties médiatiques controversées.

Dans son communiqué, la fédération n'a, néanmoins, pas manqué de défendre son bilan. "La FFF tient à saluer le bilan sportif et économique remarquable de Noël Le Graët. Depuis le 18 juin 2011, date de son élection, les sélections masculines et féminines ont remporté 11 titres et disputé 6 finales de tournois internationaux", se félicite-t-elle. "Ces excellents résultats s’expliquent notamment par une politique ambitieuse en matière de formation, [...] aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures du monde", ajoute-t-elle. "La FFF est une institution solide qui a su traverser la crise sanitaire et présente à ce jour 56 M€ de fonds propres", note-t-elle, pour ce qui est du volet économique.