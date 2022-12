Finale de la Coupe du monde : "Je préchauffe le bus", plaisante Alexandre Benalla

Ceux qui étaient sur les Champs-Élysées lorsque les Bleus sont revenus de Russie en juillet 2018 s'en souviennent encore. Le bus à impériale, sur lequel les Bleus étaient perchés pour célébrer avec les Français la 2e étoile, effectuait une parade entre l'Arc de Triomphe et l'Élysée en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire.

Des milliers de fans tricolores sont ainsi restés sur leur faim. Le responsable de ce fiasco a un temps était désigné comme Alexandre Benalla, alors proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Depuis, et désormais reconverti "dans le domaine de l’intelligence économique et stratégique, de l’influence, de la gestion des crises et du management des risques", il a écrit un livre dans lequel il assure avoir demandé à plusieurs reprises au chauffeur de bus de ralentir... en vain.