Finale de la Ligue des champions : au Royaume-Uni, la colère après les incidents du Stade de France

Au-delà des simples spectateurs, l'enchaînement des événements a suscité le courroux du monde britannique du sport. "Je ne suis pas sûr qu'il soit possible de plus mal organiser un événement, même en essayant. Absolument bordélique et dangereux", pointe l'ancien international anglais désormais présentateur TV, Gary Lineker sur Twitter. "Soulagé d'être sorti de là. Des contrôles de police juste après des passages très étroits et rendus encore plus serrés par la présence de fourgons", a, de son côté, souligné Simon Hughes de The Athletic.