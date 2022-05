Finale de la Ligue des champions : Rafael Nadal arrivé à pied par l'autoroute pour assister à Liverpool-Real Madrid

"La sortie, en revanche, a été facile : une voiture m'attendait en sous-sol dans le parking, on a réussi à sortir rapidement et à 00h20, j'étais dans ma chambre", poursuit la légende du tennis qui jouait son 8e de finale le lendemain.

Il est donc parti dès la fin du match pour ne pas se coucher trop tard et n’a malheureusement pas pu voir la célébration du Real Madrid. "C’était un grand moment pour moi de voir en vrai ma première finale de Ligue des champions et en plus avec la victoire (du Real)", conclut-il.