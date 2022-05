Finale de la Ligue des champions au Stade de France : tout ce qu’il faut savoir sur le dispositif de sécurité

Dans le périmètre autour du stade, la vente et la consommation d’alcool seront interdites samedi 28 mai à partir de 18h jusqu’au dimanche 29 mai 2h. Pour les supporters étrangers, la consommation n’est pas autorisée non plus au sein des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et de Paris-Orly. Néanmoins, elles seront admises dans l’enceinte du stade de France dès l’ouverture des portes à 18h.