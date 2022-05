Ligue des champions : oui, Cyril Hanouna est bien passé sous une barrière au Stade de France

Cependant, rien ne permet de croire qu'il est à l'origine d'un mouvement de foule. Si l'animateur n'est pas stoppé - un membre de la sécurité lui demande même de faire une photo - les autres personnes derrière lui sont rapidement interpellées par plusieurs membres de la sécurité du stade. Quelques secondes plus tard, "Ibrahim" fait une autre vidéo, avec l'une des membres de la sécurité. La situation semble très clairement rétablie, puisqu'elle ironise avec lui sur l'événement qui vient de se dérouler.

Par ailleurs, il est important de noter que l'entrée E donne accès à la tribune Est. Or, les mouvements de foule et affrontements avec la police ont eu lieu à proximité des portes donnant accès à la tribune Sud. Bien loin des places de Cyril Hanouna et de l'influenceur. En fait, l'animateur n'a pas forcé le passage comme ont pu le faire d'autres supporters. Sur les réseaux sociaux, il s'est en effet expliqué sur son geste.