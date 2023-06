EN DIRECT - Manchester City-Inter Milan : enfin la bonne pour les Skyblues de Pep Guardiola ?

Solide vainqueur du Real Madrid et du Bayern Munich lors des tours précédents, Manchester City semble avoir fait le plus dur en triomphant de deux de ses plus gros rivaux au titre final. Mais, en plus, la manière a impressionné. Dans le sillage d'un milieu de terrain aussi technique que complémentaire et d'une attaque toujours aussi effrayante, les Anglais ont fait preuve d'une sérénité à toute épreuve. Les chiffres traduisent bien cette impression de domination : les Citizens ont tout à la fois la meilleure attaque (31 buts marqués), la meilleure défense (5 buts encaissés seulement), le deuxième meilleur taux de possession de balle (59,8%) ou encore la meilleure réussite de passes (90,4%) de la compétition.

Ils possèdent aussi un petit "plus" que les statistiques ne traduisent pas nécessairement : ces dernières saisons, ils ont collectionné les quarts de finale, demi-finales et finales de Ligue des champions, accumulant l'expérience du plus haut niveau.