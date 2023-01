Mondial de handball : une finale sans Nikola Karabatic ?

Pourra-t-il aider les Bleus à décrocher une septième couronne mondiale ? Rien n'est moins sûr. Avant la finale de championnat du monde de handball, ce dimanche 29 janvier entre la France et le Danemark (20h50 sur TF1 et MYTF1), Nikola Karabatic est toujours entre les mains des médecins. À 38 ans, celui qui dispute son dixième et dernier Mondial demeure incertain.

En cause, son pied gauche qui le fait souffrir depuis quelque temps après un coup reçu face au Monténégro plus tôt dans la compétition. En demi-finale, déjà, Nikola Karabatic avait été contraint de regarder la victoire de ses partenaires depuis le banc des remplaçants, qu'il n'a pas quitté. Lors du quart de finale, le Parisien aux quatre titres de champion du monde n'avait disputé que 20 petites minutes, avant de retourner au repos, le pied toujours douloureux. Il n'avait pas non plus pris part aux deux rencontres précédentes.