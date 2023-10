"Flag football" : on vous présente ce drôle de sport à découvrir aux JO 2028

Le flag, ou flag football, oppose deux équipes de cinq joueurs sur un terrain d'environ 1500 m². S'il reprend les préceptes de son "cousin" et se joue lui aussi avec un ballon ovale, il s'en distingue par un aspect principal : l'interdiction des contacts physiques entre adversaires, là où les plaquages font partie intégrante du foot US classique. Autre spécificité, et non des moindres : le port de deux petits rubans (les flags), attachés autour du bassin des participants.