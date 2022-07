Florent Manaudou rêve de l'être aux JO 2024 : comment est désigné un porte-drapeau olympique ?

Cela étant dit, qu'en est-il du processus de désignation à proprement parler ? Première donnée à avoir en tête : chaque pays définit son propre mode de sélection. En France, le processus est bien rodé depuis de longues années. En amont de la compétition, un ou deux ambassadeur(s) de chaque fédération représentée est désigné. Le public est parfois invité à participer à ce premier scrutin, comme cela a été le cas pour les JO de Pékin 2022.

Une fois ces sportifs-ambassadeurs désignés, ils ont pour mission de voter pour trois femmes et trois hommes, qui se sont auparavant portés candidats. Ils classent ces derniers par ordre de préférence, leur conférant ainsi un certain nombre de points (le premier récolte plus de points que le deuxième, et le deuxième davantage que le troisième). L’athlète féminine et de l’athlète masculin qui récoltent le plus de voix deviennent le binôme de porte-drapeau. C'est donc un double vote qui consacre les heureux élus.