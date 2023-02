Foot : pourquoi les Glasgow Rangers ont offert un but à l'équipe adverse

Un exemple de fair-play. Le cinquième tour de la Coupe d'Écosse ce dimanche a été le théâtre d'une scène peu fréquente dans le football : les Glasgow Rangers qui jouaient face au Partick Thistle FC (3-2), un club de 2e division, ont en effet encaissé un but… volontairement.

Tout est parti d'un but de Michael Tillman, qui a marqué pour les Rangers à la 71e. Un but polémique : après une remise en touche, les joueurs de Partick Thistle s'apprêtaient à rendre le ballon à l’adversaire. D'où une certaine nonchalance sur le terrain. Sauf que Michael Tillman n'avait pas compris que la balle allait revenir à son camp, et s'est jeté sur le dernier défenseur avant d'aller affronter le goal et marquer.