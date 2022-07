Après l'Euro 2022 : 5 bonnes raisons de croire à l'avenir des Bleues

Parmi les poncifs les plus utilisés dans le milieu du sport professionnel, "le groupe vit bien" trouve une résonance toute particulière dans le contexte de cette équipe de France. Sortie meurtrie, fracturée, presque même brisée, du Mondial 2019, la sélection tricolore a su patiemment se reconstruire autour d'un noyau fort revitalisé. Corinne Diacre a tranché dans le vif. Finies les vagues, les rivalités entre clubs (PSG-OL-Juvisy à l'époque) et des égos jugés trop encombrants. À ce titre, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer ont été écartées sans ménagement. Gaëtane Thiney ou encore Viviane Asseyi également. Si sur le plan sportif, ces choix apparaissent contestables, sur le plan humain, la stratégie a, semble-t-il, payé.

Ainsi, en Angleterre, l'insouciance et la bonne humeur ont paru régner dans les rangs bleus. Des affinités sans prise de tête, pas de clans et un groupe soudé où chacune a apporté sa pierre à l'édifice. Seule joueuse de champ à ne pas être entrée en jeu, Hawa Cissoko a, par exemple, joué un rôle capital. "C'est grâce à sa joie de vivre. Elle a toujours un petit mot pour nous. Elle est proche de chacune d'entre nous, elle fait le lien entre les joueuses, et aussi avec le staff", a confié Clara Mateo, dans les colonnes de L'Équipe. "Les filles me disent que j'apporte de la légèreté. Je peux parler avec tout le monde, je peux connecter tout le monde", jugeait, de son côté, la principale intéressée avant le début de la compétition.

Cette belle alchimie constitue, à n'en pas douter, une pierre sur laquelle bâtir pour la suite (Coupe du monde 2023, JO 2024...). "On a bâti quelque chose d'important avec un groupe très sympathique, travailleur et qui n'aime pas perdre", souligne la sélectionneuse Corinne Diacre.