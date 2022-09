Foot féminin : une grève des arbitres bloque la 1ʳᵉ journée du championnat espagnol

"L'Atlético de Madrid - Real Sociedad ne peut pas débuter au centre sportif Wanda à Alcala de Henares en raison de l'absence du corps arbitral", a informé le club de la capitale par le biais d'un message posté sur Twitter. Et ce, alors que ce match devait lancer la saison. À travers un communiqué, les arbitres ont annoncé cette semaine leur décision de n'assurer "aucune rencontre du championnat féminin de première division" dans les conditions actuelles de leur "situation professionnelle et économique". Elles ont poursuivi ainsi : "Nous arbitres, voulons offrir le meilleur service possible au football, et cela passe obligatoirement par l'obtention de conditions de travail proches de celles de la première division masculine."