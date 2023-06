Football : l'arbitrage français secoué par des accusations de viol et de harcèlement

Il affirme notamment avoir payé professionnellement le fait d'assumer son homosexualité, ce qui a selon lui "représenté un problème dans le milieu". Il se dit "victime d'une machination" ayant freiné sa carrière, alors qu'il avait officié dès l'âge de 29 ans en première division, et épingle un "système opaque, pervers et dépassé". Il a également annoncé avoir porté plainte le 14 février pour "harcèlement sexuel et moral dans le cadre privé et professionnel" ainsi que pour "viol contre X". Les faits remonteraient à mai 2009, après un match qu'il a arbitré.