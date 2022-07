La rétrogradation de Bordeaux en National confirmée, le club annonce "un recours"

Les Girondins de Bordeaux dans la tourmente. La rétrogradation administrative du club en National (3e division) a été confirmée mardi par la commission d'appel de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le gendarme financier du football. Une "décision incompréhensible" pour la direction, qui va formuler "un recours".

"Cette décision injuste est inacceptable et incompréhensible (...) Je me battrai jusqu'au bout et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'exercer un recours contre cette décision inique", a annoncé le propriétaire du club, Gérard Lopez, dans un communiqué, sans préciser auprès de quelle juridiction le recours allait être formulé. Les Girondins, relégués sportivement de Ligue 1 à Ligue 2, puis administrativement en National, ont la possibilité de saisir le Comité olympique (CNOSF) et la justice administrative.