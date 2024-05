L'énorme somme versée pour acheter la serviette en papier sur laquelle Messi a signé son premier contrat

Le bout de serviette en papier sur laquelle a été signé le premier contrat de Lionel Messi au FC Barcelone, le 14 décembre 2000, a été vendue aux enchères par Bonhams vendredi. L'acheteur a déboursé 762 000 livres, soit environ 890 00 euros. Le premier contrat du joueur argentin, inscrit à l'encre bleue, a été esquissé à la hâte.

C’est une célèbre et unique serviette rentrée dans l’histoire. Elle a appartenu au footballeur argentin Lionel Messi. Cette serviette sur laquelle était écrite la première promesse d'un contrat pour sécuriser la venue de Lionel Messi au FC Barcelone, quand il avait 13 ans, a été vendue pour 762 000 livres chez Bonhams vendredi 17 mai, soit environ 890 000 euros. Le prix de départ de "l'un des documents les plus cruciaux de l'histoire du football" était de 300 000 livres, soit environ 350 000 euros, précise la maison de vente aux enchères britannique sur son site.

Ce morceau de papier a été paraphé lors d'un déjeuner organisé au club de tennis de Pompeia sur les hauteurs de Montjuïc, à Barcelone, précise Bonhams sur son site. En décembre 2000, Carles Rexach, sentant que le moment est crucial et sous la pression de Jorge, le père de Messi, rédige à la hâte au stylo bille bleu une lettre d'intention de huit lignes inscrites sur une serviette afin de conclure un accord avec le joueur argentin.

La serviette de table où a été signé le premier contrat de Lionel Messi au FC Barcelone, le 14 décembre 2000, a été vendue aux enchères par Bonhams le 17 mai 2024. - ADRIAN DENNIS / AFP

Sur cette serviette mesurant à peine 16,5 cm x 16,5 cm, on peut lire : "À Barcelone, le 14 décembre 2000, en présence de Josep Maria Minguella (un ancien agent espagnol qui a joué un rôle déterminant dans le voyage de Lionel Messi depuis l'Argentine, ndlr) et Horacio Gaggioli (l’ancien agent argentin de Lionel Messi, ndlr), Carles Rexach, directeur sportif du FC Barcelone, accepte, sous sa responsabilité et indépendamment de toute opinion divergente, de signer le joueur Lionel Messi, à condition que nous respections les montants convenus." L'accord sera finalement consigné de façon plus réglementaire le soir même, explique la maison de ventes aux enchères.

"Elle a changé la vie de Lionel Messi"

Grâce à ce petit bout de papier, Messi s'engage dans le club blaugrana avec lequel il a remporté 35 titres, dont quatre Ligues des Champions (2006, 2009, 2011 et 2015) et 10 championnats d'Espagne. Le petit garçon de Rosario a marqué 672 buts en 778 matchs pour le club espagnol. Il a également soulevé le Ballon d'or à huit reprises et a gagné la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine.

Les huit lignes ont été précieusement conservées par Horacio Gaggioli, qui a signé la serviette, jusqu'à être exposées en vitrine à Paris puis à Londres. "C'est une serviette en papier, mais c'est la fameuse serviette qui a marqué le début de la carrière de Lionel Messi. Elle a changé la vie de Lionel Messi, l'avenir du FC Barcelone, et a contribué à donner certains des moments les plus glorieux de son histoire", déclare dans un communiqué Ian Ehling, responsable des beaux livres et manuscrits chez Bonhams.