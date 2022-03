Salaires dans le foot européen : le PSG truste le haut du classement

Il faut descendre à la 15e place pour trouver le premier joueur qui ne porte pas le maillot du PSG, le buteur de Monaco et international français, Wissam Ben Yedder (650.000 €). 23 joueurs de Ligue 1 touchent plus de 400.000 € de salaire mensuel brut (21 au PSG, 2 à Monaco). Derrière le PSG, les clubs les plus dispendieux en matière de salaire sont Marseille (226.000 €), Monaco (185.000 €), Nice (130.000 €) et Lyon (120.000 €). Le promu Clermont ferme la marche avec 20.000 €.