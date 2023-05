"La Liga appartient aux racistes" : le Brésilien Vinicius insulté durant un match du Real Madrid

Une échauffourée entre l'attaquant brésilien et Hugo Duro a conduit à l'expulsion de "Vini" à la 90e+7, mais l'arbitre a décidé de ne pas sanctionner Duro. "Ce qu'ont gagné les racistes, c'est mon expulsion. Ce n'est pas du foot. C'est la Liga", a réagi Vinicius sur Instagram après le match. "Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. (...) Je suis vraiment triste. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes", a regretté le jeune joueur brésilien.

L'international brésilien Richarlison, la légende à la retraite Ronaldo et l'icône de la musique Gilberto Gil ont également exprimé, sur les réseaux sociaux, leur solidarité à l'égard de Vinicius. "Tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi et te soutenons", a commenté Kylian Mbappé sur Instagram. "Si 'Vini' avait dit 'je quitte le terrain', je serais parti avec lui. C'est quelque chose que l'on ne peut pas tolérer", a abondé Thibaut Courtois, qui a d'ailleurs entendu "des cris de singe autour de la 20e minute".

Seule voix dissonante - et pas n'importe laquelle : celle du patron de la Liga, Javier Tebas, qui a mal pris les accusations du Brésilien et s'est lancé dans une passe d'armes avec lui sur les réseaux sociaux. "Avant de critiquer et d'insulter la Liga, il serait nécessaire que vous vous informiez correctement", a-t-il cinglé, en réfutant toute inaction de son instance. "Je ne suis pas votre ami pour parler de racisme. Je veux des actions et des sanctions", lui a répondu Vinicius.