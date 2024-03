Ligue 1 : le PSG remporte le clasico en battant l'OM (0-2)

Le Paris-Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 0 ce dimanche à Marseille lors de la 27e journée de Ligue 1. Les buts parisiens ont été inscrits par Vitinha et Ramos.

Bien que réduit à 10 pendant près d'une heure après l'expulsion de Lucas Beraldo, le Paris Saint-Germain a remporté haut la main le clasico de cette 27e journée de Ligue 1. Sur la pelouse du Vélodrome, les Parisiens se sont imposés 2 buts à 0 face aux Marseillais. Les joueurs de la capitale ont inscrit leurs deux buts en contre grâce aux Portugais Vitinha (53e) et Gonçalo Ramos (85e) et restent confortablement leaders du championnat, dont les Marseillais occupent toujours la 7e place.

Lors de ce match, l'entraîneur parisien Luis Enrique avait décidé de titulariser et de nommer capitaine Kylian Mbappé. La star française, qui a annoncé à sa direction son départ à la fin de saison, jouait dimanche son dernier classique, aux côtés des deux autres internationaux français Ousmane Dembélé à droite et Randal Kolo Muani en pointe. "Le classique, c’est le moment pour les grands joueurs donc, voilà, je suis prêt et bien sûr comme d'habitude je ne vais pas me cacher", avait-il affirmé à Téléfoot avant la rencontre.