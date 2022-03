Foot : nouveau sponsor pour le Barça et nouveau nom pour le Camp Nou

Nouveau sponsor pour le FC Barcelone. À partir de juillet, la plateforme de streaming audio Spotify deviendra le partenaire principal du club espagnol pour les quatre prochaines saisons, et apposera son nom à côté de celui du mythique stade Camp Nou, a annoncé le Barça mardi soir dans un communiqué.

"Le nom de la compagnie apparaîtra sur la partie avant des maillots de match et d'entraînement des équipes premières masculine et féminine de football. Pour la première fois, le stade aura aussi un partenaire et s'appellera désormais le Spotify Camp Nou", a précisé le club catalan.