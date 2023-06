Foot : Philippe Diallo confirmé à la présidence de la FFF jusqu'en 2024

La "Fédé" a en effet fait l'objet d'un audit diligenté par le ministère des Sports qui a épinglé en février sa gestion managériale et plus particulièrement sa politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Les dérapages et les accusations de harcèlement moral et sexuel ont également poussé Noël Le Graët à la démission après onze ans en poste. "Cette équipe a su continuer à faire fonctionner la Fédération, travailler sur des projets et préparer l’avenir", assure le nouveau patron de la 3F qui souhaite désormais "[tourner] une page et la question qui a pu être soulevée de la légitimité de notre gouvernance est désormais close".