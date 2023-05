Foot : un joueur amateur radié à vie après l'agression d'un arbitre

La suspension à vie du joueur a été décidée lors de la commission de discipline, qui s'est réunie le 11 mai. "Le joueur n'a plus le droit de pratiquer le football en club. Il ne peut plus prétendre à une licence", a déclaré Saïd Ennjimi, président de la Ligue régionale et ancien arbitre international, tout en précisant que le joueur sanctionné gardait la possibilité de faire appel. Deux spectateurs du match, également licenciés au Vigenal FC, ont aussi été radiés à vie des stades pour avoir porté des coups à l'arbitre. Celui-ci a écopé de deux matches de suspension pour avoir réagi aux insultes d'une manière jugée excessive.