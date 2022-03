Football : 26 blessés lors d'une violente bagarre dans un stade au Mexique

La Fédération internationale de football (FIFA), qui a confié l'organisation du Mondial 2026 au Mexique, en partenariat avec les États-Unis et le Canada, s'est insurgée dimanche contre cette violence "inacceptable et intolérable". "La Fifa se joint à la Fédération mexicaine et à la Concacaf (confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes) pour condamner cet incident barbare et encourager les autorités locales à traduire rapidement en justice les responsables", ajoute-t-elle dans un communiqué.

En plus de l'interdiction de déplacement des supporters, La Ligue mexicaine de football a entretemps annoncé la suspension des autres rencontres de la neuvième journée du championnat qui devaient avoir lieu pendant le week-end.