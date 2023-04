Football : 56 ans et toujours professionnel, qui est le phénomène Kazuyoshi Miura ?

56 ans et toujours au top physiquement. À un âge où la grande majorité des footballeurs ont déjà pris leur retraite depuis une vingtaine d'année, Kazuyoshi Miura est, lui, toujours professionnel. Il est même devenu, samedi 22 avril, le joueur le plus âgé à disputer un match professionnel au Portugal, en entrant à la 90e minute de la rencontre entre Oliveirense, où il est prêté depuis janvier dernier, et l'Académico Viseu, en deuxième division portugaise. Un nouveau record pour l'avant-centre, qui détient déjà celui du titulaire le plus âgé de l'histoire du championnat japonais (à 53 ans et 6 mois) et du buteur le plus âgé de l'histoire du football professionnel (à 50 ans et 14 jours). Une véritable consécration pour un personnage à la trajectoire atypique.