630 millions d'euros en trois ans : le salaire XXL de Kylian Mbappé démenti par le PSG

Des informations révélées à 24 heures de la rencontre cruciale pour la qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Maccabi Haïfa, qui irritent le club de la capitale. "Suite à l'article sensationnaliste publié [...] au sujet du club et l'un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s'inscrit en faux contre le récit et les détails allégués", peut-on lire dans un communiqué du PSG.

"Le timing de publication interroge à quelques heures d'un important match de Ligue des champions", déplore encore le champion de France, alors que des révélations concernant les envies d'ailleurs du joueur étaient déjà sorties dans la presse peu avant le coup d'envoi d'une rencontre de C1, il y a deux semaines. "Le Paris Saint-Germain ne s'abaissera pas à faire plus de commentaire. Chacun au club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des champions."