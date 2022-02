Football : 75% des joueurs opposés à une Coupe du monde tous les deux ans

Depuis plusieurs mois, Gianni Infantino promeut l'hypothèse d'une compétition biennale, et non plus quadriennale. Cette volonté est combattue par les fédérations européenne et sud-américaine. Seule la Confédération africaine (CAF) soutient le projet de la Fifa. Si celui-ci était mené a son terme, il permettrait de rapporter à l'instance internationale plus de 3,9 milliards d'euros supplémentaires.