À 36 ans, Lionel Messi "ne pense pas encore" à la retraite... et charge (encore) le PSG

"Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer, mais je vais essayer d'en profiter tant que je peux, tant que je vais bien, et on verra, poursuit Lionel Messi. Le plus important est de profiter de ce qui reste, que ce soit beaucoup ou peu. Il faut profiter de chaque moment car cela ne reviendra pas et je ne veux rien regretter." Lionel Messi continue en tout cas de trouver le chemin des filets outre-Atlantique, puisqu'il a déjà inscrit dix buts depuis son arrivée, au début de l'été, dans son nouveau club.