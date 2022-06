"Boucler la boucle" : à l'occasion de ses 50 ans, "Zizou" rêve des Bleus

La suite logique d'une carrière déjà hors-norme ? Alors qu'il fête ce jeudi 23 juin ses 50 ans, Zinédine Zidane s'est longuement confié à nos confrères de l'Équipe. "Zizou" a notamment confié qu'il a "envie de boucler la boucle avec l'équipe de France" en devenant "un jour" sélectionneur. Il a également jugé l'option PSG "pas d'actualité", sans toutefois "dire jamais" au club parisien alors que des rumeurs affirmaient que l'ancien champion du monde avait trouvé un accord avec l'institution.

Dans cette interview-fleuve réalisée début mai et publiée ce jeudi à l'occasion de son 50e anniversaire, l'icône du football français revient sur son parcours de joueur et d'entraîneur, ses plus belles émotions et ses projets d'avenir, confirmant son souhait d'être sélectionneur des Bleus, "la plus belle chose qui soit". "J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand?? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France", déclare Zidane. "C'est le summum. Et donc, comme j'ai vécu ça et qu'aujourd'hui je suis entraîneur, l'équipe de France est bien ancrée dans ma tête", dit l'ancien capitaine des Bleus.