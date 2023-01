Toulouse : la photo d'un maillot du TFC floqué "Mohammed Merah" choque et dégoûte

Une image des plus abjectes. Une photo d'un maillot du Téfécé, porté et floqué au nom de Mohammed Merah, le terroriste des tueries sanglantes de mars 2012, circule, depuis samedi 7 janvier, sur les réseaux sociaux. Au bas de la tunique violette apparaît le numéro 7, correspondant au nombre de ses victimes à Montauban et Toulouse, parmi lesquels trois enfants juifs de l'école Ozar Hatorah. Le cliché, dont on ne connaît ni l'endroit ni le moment où il a été pris, a scandalisé les internautes.

Largement signalée, l'image provocatrice a suscité l'indignation du club de "la Ville rose". "Une photo d'un maillot du Téfécé, au flocage abject et honteux, circule sur Twitter. Le Téfécé s'insurge de ce contenu, l'a signalé dès qu'il en a pris connaissance, et affirme que ledit maillot n'a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du club", a-t-il réagi.