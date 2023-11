AC Milan-PSG : faux billets, t-shirts floqués "71"... San Siro promet l'enfer au "traître" Donnarumma

En plus de ce procédé, voulu comme spectaculaire, les tifosi vont arborer des t-shirts floqués du numéro 71. Ce chiffre, selon la smorfia napolitana, une sorte de dictionnaire qui sert à interpréter les rêves et choisir les numéros pour le loto, signifie "uomo di merda" ("un homme de m****" en italien, ou "homme sans valeur"). De quoi donner le ton de ce qui attend "Gigio". "Cela s'est terminé en mauvais terme ici entre le club et lui. Nos supporters sont très passionnés. On sait que l'accueil sera difficile", a expliqué, lundi 6 novembre, son homologue milanais, Mike Maignan, au moment d'évoquer ce comité d'accueil particulier.