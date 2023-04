Accusations de discrimination contre Christophe Galtier : l'entraîneur du PSG va porter plainte

Ce message n'a pas pu être authentifié par l'AFP, et l'OGC Nice a simplement fait savoir mercredi que "les faits relatés", qui concernent "deux personnes ne travaillant plus" pour le club, ont été "traités avec le plus grand sérieux au moment" venu. De son côté, Christophe Galtier a démenti tout propos discriminatoire. Le coach parisien "a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants de Monsieur Julien Fournier à son encontre", a fait savoir son avocat, Me Olivier Martin, dans un communiqué.

"Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, qu'il conteste avec la plus grande fermeté, Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat [...] pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent, et ce, d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables", avait poursuivi son avocat.