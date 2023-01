Affaire Hamraoui : Aminata Diallo va rejouer au football à l'étranger

"Là, elle n'a qu'une hâte, c'est d'être sur les terrains, elle est plutôt très heureuse de ce qu'il se passe", a fait savoir à RMC Sport son avocat Me Romain Ruiz, alors que, selon lui, "l'affaire Hamraoui a freiné du monde en France". "Elle a toujours considéré que sa place était sur un terrain, donc son ambition, c'est de rejouer et retrouver son niveau", a-t-il assuré.

En revenant en Espagne, où elle a déjà brièvement évolué entre janvier et juin 2021 du côté de l'Atlético de Madrid (2 matchs), Aminata Diallo a une opportunité unique de relancer sa carrière, mise entre parenthèses depuis plus d'un an.