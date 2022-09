Affaire Pogba : ouverture d'une information judiciaire pour "extorsion avec arme en bande organisée"

Le 16 juillet dernier, le joueur de l'équipe de France et de la Juventus Turin avait déposé plainte auprès du parquet de Turin et une enquête préliminaire avait été ouverte "des chefs d'extorsion en bande organisée et tentative d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime", indique la procureure. Cette enquête portait "sur différents faits dont M. Pogba aurait été victime entre mars et juillet 2022", selon le communiqué.

"La Pioche" est au cœur d'une rocambolesque affaire qui secoue le monde du football français deux mois et demi avant la Coupe du monde au Qatar. Il dénonce notamment des tentatives d'extorsion se chiffrant à des millions d'euros. Selon une source proche du dossier, outre Paul Pogba, plusieurs personnes ont été entendues, dont la mère du joueur.