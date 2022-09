Affaire Pogba : Mathias veut "apaiser la situation avec son frère" Paul

Plus tôt dans la semaine, Paul Pogba, en personne, avait pris la parole publiquement pour la première fois depuis la médiatisation de l'affaire. "Sachez que mentalement ça va, malgré tous les soucis, malgré la blessure et les autres problèmes", avait-il assuré, mardi 6 septembre, après subi une méniscectomie externe sélective sous arthroscopie. "On garde la tête haute."