"Ça va, malgré la blessure et les autres problèmes" : opéré du genou, Paul Pogba donne des nouvelles

Pogba, 29 ans, cadre de l'équipe de France de Didier Deschamps sacrée championne du monde en 2018, est arrêté depuis la fin juillet en raison d'une "lésion du ménisque latéral" du genou droit subie lors de la tournée aux États-Unis des Bianconeri. Lundi soir, il a subi une "méniscectomie arthroscopique externe et l'intervention réalisée par le professeur Roberto Rossi en présence du docteur de la Juventus Luca Stefanini a parfaitement réussie", ont annoncé les Bianconeri dans un communiqué.

"On garde la tête haute, on n’est jamais tout seul. On va avancer. En tout cas, un grand merci à tous pour vos messagers et votre soutien. On sourit toujours", a ajouté le joueur sur Instagram. Les médias italiens évoquaient lundi une indisponibilité de l'ordre de six à huit semaines, ce qui en théorie permettrait au champion du monde 2018 de pouvoir in extremis être inclus par Didier Deschamps dans la liste des Bleus.