Paul Pobga a bien eu recours à un marabout, mais pas pour jeter un sort à Kylian Mbappé

L'affaire avait été révélée au grand jour après la publication le 27 août d'une vidéo énigmatique de Mathias Pogba, frère aîné du joueur et lui-même footballeur professionnel, qui promet des "révélations" sur Paul. Ce dernier, sa conseillère Rafaela Pimenta et sa mère, Yeo Moriba, également la mère de Mathias, avaient évoqué dans un communiqué "des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée" contre Paul Pogba.