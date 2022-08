Affaire Pogba : Mathias Pogba dément toute extorsion sur son frère Paul

"Je rappelle qu'à l'origine, je n'avais fait que dire que j'allais révéler des choses, mais au final je n'avais encore rien révélé, c'est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en robe noire. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même de façon orientée et arrangée à sa sauce et depuis je ne fais que répondre", a dénoncé le jumeau de Florentin, évoquant l'histoire du maraboutage visant Kylian Mbappé. "Car tous les propos de Paul, de l'audition de début août donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue."

"Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement, car risquant de perdre sa vie ou sa liberté du fait de son petit frère qui le veut soit mort, soit en prison", a-t-il insisté dans son long monologue. "N'est-ce pas plutôt le petit frère qui aurait trahi !? Ou est-ce moins grave, parce que lui est une star mondiale, et moi un humain lambda et tous ceux comme moi, devraient accepter de mourir en silence pour la gloire du prodige injuste ?!"