Affaire Pogba : qui est Mathias, le frère de Paul par qui le scandale est arrivé ?

Il est l'homme par qui le scandale est arrivé. Dans une vidéo, mise en ligne samedi 27 août, Mathias Pogba, le frère aîné de Paul, l'a menacé "de grandes révélations" à son propos et celui de son entourage, en particulier l'avocate Rafaela Pimenta, considérée comme "la femme la plus influente" du ballon rond. "Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit", a-t-il promis. Au cœur de ce grand déballage, une affaire d'extorsion, dont se dit victime le joueur de la Juventus Turin. Il accuse des proches, parmi lesquels son aîné de trois ans qui nie les faits, d'avoir voulu lui soutirer 13 millions d'euros.

Qui aurait pu imaginer un jour voir la fratrie Pogba se déchirer sur la place publique ? Jusqu'à la publication de cette vidéo et la réponse du clan de "la Pioche", elle semblait soudée, fusionnelle et inséparable. Au moins en façade. Ces dernières années, Paul, Mathias et son jumeau Florentin avaient pris l'habitude de nous abreuver de photos, où ils s'affichaient ensemble tout sourire, et de vidéos de leurs danses endiablées, les fameuses "Pogbadance". Tout le monde a gardé aussi en tête les images des trois fils de Yeo Moriba posant avec la Coupe du monde en 2018 après le sacre du cadet avec l'équipe de France.