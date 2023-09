Alexis Beka Beka secouru en situation de détresse : son entraîneur appelle à se soucier de la santé mentale des joueurs

Plusieurs sportifs ont déjà parlé explicitement de leur mal-être. "Nous avons déjà vu dans le monde des exemples de très grands sportifs, comme Tyson Fury (boxe) ou Michael Phelps (natation), qui au fil des années ont parlé de leurs difficultés", a-t-il rappelé. "Cela ne doit pas être tabou, mais plutôt un sujet sur lequel nous devons tous être plus sensibles, plus attentifs, plus concentrés afin de chercher à améliorer la vie de toutes les personnes à nos côtés."