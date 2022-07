Football : Alison Brittain, première femme à la tête de la Premier League

"Je suis une fan de football depuis l'enfance et je suis absolument ravie d'être désignée Présidente de la Premier League", a expliqué la principale intéressée dans un communiqué publié par l'organisateur du championnat d'Angleterre de football. "Alison a eu un impact positif sur toutes les organisations auxquelles elle a appartenu", a, de son côté, salué Richard Masters, le directeur général de la Premier League. "Elle a un excellent bilan dans les affaires, concrétise les projets avec un style pragmatique, et elle est respectée et appréciée dans tous les secteurs où elle a travaillé", a-t-il encore souligné.