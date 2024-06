L'ancien joueur de football américain Larry Allen est décédé subitement à l'âge de 52 ans alors qu'il passait des vacances en famille au Mexique. Légende des Dallas Cowboys, il avait passé 13 saisons au plus haut niveau avant d'être intronisé au Hall of Fame, le "panthéon" de la discipline. "Il fut le modèle à suivre pour de nombreux autres joueurs, définissant ce que signifiait être un grand coéquipier", a salué son ex-franchise.

Une légende du football américain n'est plus. L'ex-champion de NFL Larry Allen, 52 ans, est décédé subitement alors qu'il passait des vacances au Mexique, a annoncé lundi son ancienne franchise, les Dallas Cowboys, aux États-Unis. "Larry est mort subitement alors qu'il était en voyage à Mexico avec sa famille dimanche", précise le communiqué du club texan. "Connu pour sa grande forme physique et son incroyable force, il était l'un des joueurs de ligne offensive les plus respectés et les plus accomplis à avoir jamais joué en NFL."

"Un modèle"

Joueur au physique imposant (1,91 m pour 147 kg), Larry Allen fut l'un des artisans de la dernière victoire des Cowboys dans le Super Bowl, en 1996. Au total, il a disputé douze saisons avec Dallas (1994-2005) avant son transfert chez les 49ers de San Francisco (2006-2007), franchise où il a pris sa retraite sportive.

Le joueur avait même été intronisé au Hall of Fame (Temple de la Renommée) de la NFL dès sa première nomination en 2013. Il a aussi régulièrement figuré dans les équipes de la décennie dans les années 1990 et 2000.

"La NFL regorge d'athlètes talentueux, mais seuls quelques rares athlètes ont combiné la taille, la force brute, la vitesse et l'agilité de Larry Allen", a salué le président du Hall of Fame, Jim Porter, via un communiqué. "Sa polyvalence et sa fiabilité ont également été des éléments marquants de sa carrière", a par ailleurs ajouté son ancien club. "Grâce à cela, il fut le modèle à suivre pour de nombreux autres joueurs, définissant ce que signifiait être un grand coéquipier, compétiteur et gagnant."