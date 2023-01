Victime d'un arrêt cardiaque en plein match de NFL, Damar Hamlin publie une première photo

Il va mieux et le montre à ses fans. Une semaine après son arrêt cardiaque en pleine rencontre de NFL, Damar Hamlin a publié une première photo sur ses réseaux sociaux. À la suite d'un terrible choc à la poitrine subi en plaquant un adversaire, le joueur de 24 ans s'est écroulé peu de temps après s'être relevé, victime d'un malaise cardiaque. Réanimé sur le terrain, il est depuis pris en charge au centre médical de l'université de Cincinnati.

Sur ses comptes Twitter et Instagram, Damar Hamlin a depuis remercié toutes les personnes lui ayant témoigné leur affection. "L'amour a été immense, je suis reconnaissant envers chaque personne qui a prié pour moi et m'a tendu la main. Si vous me connaissez, vous savez que cela ne fait que me rendre plus fort. La route est longue, continuez à prier pour moi", indiquait-il ce week-end.