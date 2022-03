France-Côte d'Ivoire : Christopher Nkunku, un nouvel appelé à l'essai

Tout juste appelé, déjà titulaire. En pleine bourre avec son club du RB Leipzig, aussi bien en Bundesliga qu'en Ligue des champions (26 buts et 15 passes décisives en 39 matchs, toutes compétitions confondues), Christopher Nkunku postulait légitimement à une place en équipe de France. Grand absent de la dernière liste des Bleus, en novembre 2021, l'ancien "Titi" parisien a, ce coup-ci, convaincu Didier Deschamps de lui donner sa chance. Et de lui offrir, à l'instar du Lensois Jonathan Clauss et du Marseillais William Saliba, une première convocation chez les A, à huit mois de la Coupe du monde au Qatar.

"Il a évolué en termes de poste et d'utilisation sur le terrain pour arriver à avoir une très bonne efficacité, que ça soit sur les buts qu'il marque ou les buts qu'il fait marquer", a détaillé le sélectionneur tricolore, lundi 21 mars, depuis Clairefontaine, justifiant ainsi la présence du milieu offensif, formé au PSG, pour la rentrée des champions du monde, qui vont enchaîner deux matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire puis l'Afrique du Sud. "Il maintient un niveau de performance très haut, déjà depuis la saison dernière. Il aurait pu être appelé avant. Il a une marge de progression, mais il a une constance au plus haut niveau."