France-Côte d'Ivoire : Sébastien Haller, du Coq à l'Éléphant

De quoi le convaincre de succomber aux appels du pied insistants de la Côte d'Ivoire. "À un moment, il faut prendre une décision. Il faut regarder (la concurrence) à ta position et aussi être honnête avec soi-même", affirmait l'ancien Bleuet à So Foot, six mois après avoir troqué le maillot frappé du Coq pour la tunique parée de l'Éléphant, comme le permet la Fédération internationale de football (Fifa) pour les joueurs binationaux. "Quand on fait un choix, il doit être assumé."

Assumer, c'est ce qu'il fait plus d'un an et demi après avoir inscrit le but de la victoire lors de sa première sélection, face à Madagascar (2-1), le 12 novembre 2020, réfutant ainsi avoir fait un choix par défaut, une critique formulée à son encontre. Car, depuis qu'il a choisi de porter les mêmes couleurs que son idole de jeunesse, Didier Drogba, Sébastien Haller a vu sa carrière prendre un virage à 180 degrés. Passé par Utrecht, Francfort et West Ham, où il a laissé des souvenirs plus ou moins impérissables, il s'est révélé avec l'Ajax, qui n'a pas hésité à débourser 22,5 millions d'euros pour l'enrôler en janvier 2021.