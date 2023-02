Après le PSG, le Qatar fait tapis pour racheter Manchester United

Outre son montant, proche de celui réclamé par les Glazer, la proposition qatarie présente l'avantage d'être "entièrement exempte de dettes". En somme, si le processus va à son terme, Manchester United sera libérée de ses dettes, évaluées à 514 millions de livres (590 millions d'euros). Son promoteur, le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani s'engage aussi, via Nine Two, à "investir dans les équipes de football, le centre d'entraînement, le stade et les infrastructures au sens large". "Plus de détails sur l'offre seront publiés, le cas échéant, si et quand le processus d'appel d'offres se développera", promet-il dans ce communiqué.

De solides arguments censés faire pencher la balance, alors que, d'après la presse anglaise, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, patron du groupe Ineos, s'est aussi positionné pour acquérir Manchester United. Selon la BBC et le Daily Telegraph, le magnat de la pétrochimie, propriétaire de l'OGC Nice et du FC Lausanne-Sport, a matérialisé son intérêt avant l'heure butoir. Des offres en provenance des États-Unis (Elon Musk ?) et d'Arabie saoudite - déjà bien implantés en Premier League avec Arsenal, Chelsea, Liverpool ou, plus récemment, Newcastle - ont aussi été évoquées, sans que celles-ci ne soient officiellement confirmées. "Plusieurs groupes privés de Ryad" se sont "formellement renseignés", d'après le quotidien britannique.