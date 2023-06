Football : après le Real Madrid, Karim Benzema se dirige vers l'Arabie saoudite

Et ce ne sera pas forcément fini. Premier exportateur de pétrole brut au monde, l'Arabie saoudite mise de plus en plus sur le sport pour diversifier son économie et s'offrir une meilleure image internationale, ternie par des accusations récurrentes de violations des droits humains. Selon plusieurs médias, le pays espère également attirer le septuple Ballon d'Or et champion du monde argentin Lionel Messi, dont le départ du PSG a été officialisé samedi sous les sifflets du Parc des Princes.

En attendant le dénouement de ce dossier, Karim Benzema doit disputer ses dernières minutes avec le Real Madrid ce dimanche, à domicile face à Bilbao (18h30). L'occasion pour les Madrilènes de dire au revoir à leur capitaine et deuxième meilleur buteur de l'histoire du club (353 réalisations).