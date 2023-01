Les arbitres de Ligue 1 bientôt munis de micros ?

Une sonorisation à laquelle les arbitres de Ligue 1 sont "complètement favorables", selon Éric Borginhi, "comme le sont la DA (Direction de l'arbitrage) et la CFA. Stéphane Lannoy, nouveau directeur technique délégué à l'arbitrage professionnel, et Antony Gauthier, nouveau directeur de l'arbitrage, sont parfaitement alignés sur cette idée". Dans l'attente de la réponse de l'Ifab, qui "s'est déjà réunie le 18 janvier pour aborder le sujet", la FFF pousse aussi pour que les officiels puissent sortir de leur traditionnel silence d'après-matchs. Ils pourraient bientôt répondre à la presse, à l'instar des joueurs et des entraîneurs.