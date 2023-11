EN DIRECT - Arsenal-Lens : un nouvel exploit pour les "Sang et Or" ?

Vainqueurs à l'aller (2-1), les Lensois retrouvent ce mercredi Arsenal (21h), à l'occasion de la 5ᵉ journée de la phase de poules de Ligue des champions. En ballottage défavorable, le RC Lens est contraint à l'exploit pour entretenir le rêve d'une qualification en huitièmes de finale. Suivez cette rencontre de prestige en live commenté ci-dessous.

Une montagne à gravir. Près de deux mois après avoir réalisé l'un des plus beaux exploits du football français des dernières années, le RC Lens retrouve ce mercredi Arsenal (21h), à Londres, à l'occasion de l'avant-dernière journée de la phase de poules de Ligue des champions. Pour les Sang et Or, ce match prestigieux est aussi crucial pour leur avenir européen : depuis leur défaite à Eindhoven (1-0), il y a trois semaines, la qualification pour les huitièmes de finale s'est sérieusement compliquée.

L'ambition de se mettre au moins au niveau d'Arsenal Franck Haise, entraîneur du RC Lens

Elle n'est pas impossible, car les hommes de Franck Haise (5 points) sont toujours devant Séville (2), qu'ils recevront le 12 décembre (18h45 en live commenté sur TF1info). Mais ils demeurent derrière le PSV (5), la faute à une différence de buts défavorable, et très loin des Gunners (9), leaders. Et la donne est claire : si le club artésien s'incline à Londres et que le PSV s'impose à Séville un peu plus tôt (18h45), il ne pourra plus espérer que la troisième place, celle menant à la Ligue Europa.

Pour Lens, une nouvelle performance majuscule semble donc nécessaire, pour éviter une défaite presque interdite. "Il faut hausser le niveau sur tous les aspects du jeu, mais nous venons avec l'ambition de se mettre au moins au niveau d'Arsenal", a prévenu Franck Haise mardi devant la presse. "Nous savons que l'adversaire est plus fort que nous. Ce n'est pas parce qu'il est plus fort que nous ne sommes pas en mesure de lui poser des problèmes et de faire un résultat."

D'autant que les Lensois débarquent chez les Gunners avec le plein de confiance. En plus de leur victoire à l'aller (2-1), ils restent sur une série de huit matchs sans défaite en Ligue 1. En championnat, le club de l'Artois n'a pas encaissé le moindre but lors de ses cinq dernières rencontres et a retrouvé de la verve en attaque, marquant à huit reprises lors de cette période. Suffisant pour renverser le leader du championnat anglais, devant Manchester City ? Réponse ce mercredi, dès 21h.

A VENIR Ligue des champions - Phase de poules Le 29 novembre 2023 , Arsenal Stadium, à Londres Arsenal RC Lens 0 - 0

Suivez la rencontre entre Arsenal et le RC Lens en direct en live commenté ci-dessus.