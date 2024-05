Atalanta-OM : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale retour de Ligue Europa ?

Tenu en échec par l'Atalanta (1-1), en demi-finale aller de Ligue Europa, l'Olympique de Marseille va devoir aller chercher à Bergame sa place en finale. La demi-finale retour des Phocéens est à suivre jeudi prochain en direct à la télévision sur M6 et Canal+.

Il y a de la place pour l'OM. Six ans après la débâcle contre l'Atlético de Madrid (0-3) en finale de la Ligue Europa, le club phocéen n'est qu'à 90 minutes (peut-être plus) d'une nouvelle finale européenne. Portés par un Vélodrome bondé et chauffé à blanc, jeudi 2 mai, en demi-finale aller, les hommes de Jean-Louis Gasset ont dominé l'Atalanta Bergame mais n'ont pu faire mieux qu'un nul frustrant (1-1).

Un résultat contrasté, puisque les Olympiens auraient dû l'emporter, de quoi nourrir pas mal de regrets, mais qui ne les lèse pas avant le match retour, jeudi 9 mai, en Italie.

"On est à la mi-temps, on est à 1-1, il va falloir faire un exploit en Italie", a prévenu l'entraîneur marseillais au micro de RMC Sport. "Au retour, le match sera le même." À la grande différence que la France du football espère, cette fois, que l'OM ramènera la victoire de Bergame.

La demi-finale retour Atalanta Bergame-Olympique de Marseille est à suivre jeudi à 21h sur M6 et Canal+.